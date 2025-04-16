Bursa'da "Ebedi Barış" oyunu sahnelendi
Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nce bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali"nde "Ebedi Barış" adlı oyun izleyicisiyle buluştu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nce bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali"nde "Ebedi Barış" adlı oyun izleyicisiyle buluştu.
Barış Manço Kültür Merkezi'nde, Juan Mayorga'nın kaleme aldığı ve çevirmenliğini Canan Şahin'in yaptığı oyun İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelendi.
Yönetmenliğini Yunus Emre Bozdoğan'ın üstlendiği oyunda, Alp Ünsal, Doruk Nalbantoğlu, Emin Gürsoy, Fatih Topçuoğlu, Murat Yatman ve Yavuz Topçuoğlu rol aldı.
Oyuncular, sanatseverlerden uzun süre alkış aldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.