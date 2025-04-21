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        Hentbol: Kadınlar Süper Lig play-off 1-4 etabı

        Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 1-4 etabı ikinci maçında Adasokağı, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 23-21 yenerek finale yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 16:02 Güncelleme: 21.04.2025 - 16:02
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        Hentbol: Kadınlar Süper Lig play-off 1-4 etabı
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        Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 1-4 etabı ikinci maçında Adasokağı, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 23-21 yenerek finale yükseldi.

        Konuk ekip, Üçevler Spor Tesisi'nde oynanan maçın ilk yarısını da 11-9 önde bitirdi.

        Eşleşmedeki ilk maçtan da 28-27 galip ayrılan Adasokağı, seriyi 2-0 kazanarak adını finale yazdırdı.

        Adasokağı, Armada Praxis Yalıkavak-Üsküdar Belediyespor eşleşmesinin kazananıyla finalde karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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