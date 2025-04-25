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        Bursa'da böbrek nakliyle sağlığına kavuşan çocuklar doktorlarıyla kutlama yaptı

        Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde böbrek nakli olup sağlığına kavuşan çocuklar, doktorlarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 12:31 Güncelleme: 25.04.2025 - 13:01
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        Bursa'da böbrek nakliyle sağlığına kavuşan çocuklar doktorlarıyla kutlama yaptı
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        Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde böbrek nakli olup sağlığına kavuşan çocuklar, doktorlarıyla bir araya geldi.

        Bursa İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen yıl çocuk böbrek nakli operasyonları yapılmaya başlanan Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, biri kadavradan ve ikisi canlı nakil olmak üzere üç çocuğa böbrek nakli gerçekleştirildi.

        Operasyonların başlayışının yıl dönümünde, sağlığına kavuşan çocuklar doktorlarıyla buluşup gelerek kutlama yaptı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Çocuk Nefroloji Uzmanı Dr. Okan Akacı, operasyon geçiren üç hastanın da yaşamlarına sağlıkla devam ettiklerini belirterek, "Bu vesileyle onlara organ bağışında bulunan annelerine çok teşekkür ediyoruz. En son yaptığımız hastamıza kadavradan nakil yapılmıştı. Bağış yapan ailemize de teşekkür ediyoruz. Diğer hastalarımızın da nakil hazırlıkları devam ediyor." ifadesini kullandı.

        Çocuklarda böbrek yetmezliğinin en büyük sebeplerinden birinin tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları olduğunun altını çizen Akacı, ailelerin bu konuda bilinçli olması gerektiğini vurguladı.

        Uzm. Dr. Akacı, çocuklarda özellikle idrar kaçırma, idrar yaparken zorlanma gibi semptomlar görüldüğünde hemen hekime başvurulması ve idrar tahlillerinin yaptırılması gerektiğini bildirdi.

        Etkinliğe oğluyla katılan Nazlı Çelik de oğlunun 6 ay önce yapılan operasyonla kadavradan böbrek nakli olduğunu aktardı.

        Oğlunun 4 yıl böbrek yetmezliği tedavisi gördüğünü bildiren Çelik, şunları kaydetti:

        "Bu süreç bizim için biraz zorlu geçti. Diyaliz evresine geldi. Kateter takıldı. Çok şükür kadavradan böbrek nakli yapıldı. Nakil olalı 6 ay oldu ve şu an sağlığı gayet yerinde. Bu süreç bizim için çok güzel ilerledi. Tüm doktorlarımıza ve organ bağışında bulunan ailemize çok teşekkür ediyorum. Çünkü çok anlamlı bir bağış. Bu konuda herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum."​​​​​​​

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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