Bursa'da böbrek nakliyle sağlığına kavuşan çocuklar doktorlarıyla kutlama yaptı

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde böbrek nakli olup sağlığına kavuşan çocuklar, doktorlarıyla bir araya geldi.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen yıl çocuk böbrek nakli operasyonları yapılmaya başlanan Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, biri kadavradan ve ikisi canlı nakil olmak üzere üç çocuğa böbrek nakli gerçekleştirildi.

Operasyonların başlayışının yıl dönümünde, sağlığına kavuşan çocuklar doktorlarıyla buluşup gelerek kutlama yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çocuk Nefroloji Uzmanı Dr. Okan Akacı, operasyon geçiren üç hastanın da yaşamlarına sağlıkla devam ettiklerini belirterek, "Bu vesileyle onlara organ bağışında bulunan annelerine çok teşekkür ediyoruz. En son yaptığımız hastamıza kadavradan nakil yapılmıştı. Bağış yapan ailemize de teşekkür ediyoruz. Diğer hastalarımızın da nakil hazırlıkları devam ediyor." ifadesini kullandı.