Bursa'da firari hükümlü yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde hakkında yaralama suçundan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde hakkında yaralama suçundan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, firari hükümlü G.U'nun (26), Maden Mahallesi'nde saklandığı tespit etti.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler G.U'yu yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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