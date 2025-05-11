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        Bursa'da 1. Altın Çınar Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

        Osmangazi Belediyesince bu yıl ilk kez düzenlenen 1. Altın Çınar Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda ödüller sahiplerine verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 15:18 Güncelleme: 11.05.2025 - 15:57
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        Bursa'da 1. Altın Çınar Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu
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        Osmangazi Belediyesince bu yıl ilk kez düzenlenen 1. Altın Çınar Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda ödüller sahiplerine verildi.

        "Adı Kısa Hikayesi Uzun" temasıyla düzenlenen yarışmada dereceye girenler için Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde program düzenlendi.

        24'ü yabancı 173 film başvurusunun yapıldığı yarışmada, "kurmaca, belgesel ve animasyon" türünde filmler değerlendirildi.

        Dünyanın çeşitli ülkelerinden yönetmenlerin katıldığı yarışmada, jüri üyelerince 14 film değerlendirmeye alındı.

        Yapılan oylama sonucunda Yakup Tekintangaç'ın "Mori" isimli eseri birincilik ödülüne layık görüldü. Ahmet Sami Kuriş'in "Doğudan Gelenler" adlı kısa filmi ikinci, Ali Rıza Bayazıt'ın "Teamül" adlı eseri ise üçüncü oldu.

        Muhammet Emin Altunkaynak'ın "Çekiliş" filmi ve Burkay Doğan'ın "Dinlenmeyenler" eseri ise mansiyonla ödüllendirildi.

        Jüri özel ödülü "Özgür Kelimeler Gazzeli Bir Şair" filmiyle Abdullah Harun İlhan'a verilirken, onur konuğu olan usta oyuncu Halil Ergün'e de "emek onur ödülü" takdim edildi.

        - "Sanat, tiyatro, klasik müzik ve operada da lokomotif şehir olmak istiyoruz"

        Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, yarışmanın kendileri için çok değerli ve önemli olduğunu belirterek, sadece kentin dinamikleriyle değil, sanat, tiyatro, klasik müzik ve operada da lokomotif şehir olmak istediklerini kaydetti.

        Usta oyuncu Halil Ergün de aldığı ödülün kendisi için çok değerli olduğuna değinerek, "Bu ödülü Bursa'da almak ise benim adıma daha da değerli. Gözlerim yaşarıyor. Beni bu ödüle layık gördükleri için Osmangazi Belediyesine ve programda emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Uzun emekler verilerek ortaya çıkan eserlerin sınav vermesi heyecan verici bir durumdur. Dereceye giren eser sahiplerini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Onur konuğu Filistinli yönetmen Nevres Ebu Salih de sinemanın sanatçılara "Özgür Filistin" deme imkanı sunduğunu aktardı.

        Sanatın ruhu da özgürleştirdiğinin altını çizen Salih, "Biz de bu şekilde kendimizi özgürleştiriyoruz. Filistin'de birçok hikaye var. Bu hikayeleri anlatmak için sinemayı seçtim. Bu güzel geceyi düzenleyen Osmangazi Belediyesine teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

        Birincilik ödülü almaya hak kazanan yönetmen Yakup Tekintangaç da ödüllerin gelecek projeler için kendisini motive ettiğini dile getirerek, kısa filme verdikleri değerden dolayı Osmangazi Belediyesine teşekkür etti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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