İnegöl Ziraat Odası Başkanı Çelik'ten 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü açıklaması
İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla açıklamada bulundu.
İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla açıklamada bulundu.
Çelik, açıklamasında, Türkiye genelindeki 778 ziraat odasının yerel etkinliklerle kutlamalara katıldığını ifade etti.
Tarım Kredi Kooperatifi ile Ziraat Bankası başta olmak üzere zirai dondan etkilenen çiftçilerin tüm bankalara olan borçlarının ertelenmesini talep eden Çelik, buğday için fiyat beklentisini de açıkladı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.