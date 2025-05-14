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        Bursa'da otomobille çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 14:54 Güncelleme: 14.05.2025 - 15:15
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        Bursa'da otomobille çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.

        S.Y. (28) idaresindeki 34 BKS 425 plakalı otomobil, Süleymaniye Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi Teyyare Caddesi'nde E.O'nun (48) kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü E.O, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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