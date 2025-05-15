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        Bursa'ya gelen Malezya ekibi, halk dansları gösterisi sundu

        Yıldırım Belediyesince düzenlenen "Gençlik Haftası" etkinlikleri kapsamında Bursa'ya gelen Malezya ekibi, halk dansları gösterisi sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 02:28 Güncelleme: 15.05.2025 - 02:28
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        Bursa'ya gelen Malezya ekibi, halk dansları gösterisi sundu
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        Yıldırım Belediyesince düzenlenen "Gençlik Haftası" etkinlikleri kapsamında Bursa'ya gelen Malezya ekibi, halk dansları gösterisi sundu.

        Ahmet Taner Kışlalı Meydanı'nda gerçekleştirilen gösteriye Bursalılar yoğun ilgi gösterdi.

        12-18 yaş grubundan oluşan 18 kişilik gösteri ekibi Malezya kültürüne özgü danslar gruplar halinde sahneye taşıdı.

        Gösteri grubu, giydikleri yöresel kıyafetler ve sergiledikleri dans koreografileriyle izleyicilerin beğenisini topladı.

        Program, gösteri grubuna katılım belgesi verilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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