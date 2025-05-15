Bursa'ya gelen Malezya ekibi, halk dansları gösterisi sundu
Yıldırım Belediyesince düzenlenen "Gençlik Haftası" etkinlikleri kapsamında Bursa'ya gelen Malezya ekibi, halk dansları gösterisi sundu.
Yıldırım Belediyesince düzenlenen "Gençlik Haftası" etkinlikleri kapsamında Bursa'ya gelen Malezya ekibi, halk dansları gösterisi sundu.
Ahmet Taner Kışlalı Meydanı'nda gerçekleştirilen gösteriye Bursalılar yoğun ilgi gösterdi.
12-18 yaş grubundan oluşan 18 kişilik gösteri ekibi Malezya kültürüne özgü danslar gruplar halinde sahneye taşıdı.
Gösteri grubu, giydikleri yöresel kıyafetler ve sergiledikleri dans koreografileriyle izleyicilerin beğenisini topladı.
Program, gösteri grubuna katılım belgesi verilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.
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