Bursa'da 3. yüzyıldan kaldığı değerlendirilen mozaik bulundu
Bursa'nın İznik ilçesinde, geyik, gemi gibi farklı figürlerin yer aldığı mozaik ortaya çıkarıldı.
Bursa'nın İznik ilçesinde, geyik, gemi gibi farklı figürlerin yer aldığı mozaik ortaya çıkarıldı.
İlçe merkezinde özel bir mülkte sürdürülen kurtarma kazısında, 3. yüzyıldan kaldığı tahmin edilen mozaik bulundu.
Geyiklerin yer aldığı av sahnesi, gemi ve farklı figürlerin yer aldığı mozaiğin bulunduğu alanda, kurtarma kazısı devam ediyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.