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        Vize başvurularında kayıt dışı firmalardan uzak durulması öneriliyor

        Uluslararası Vize Danışmanları Derneği Başkanı Mertcan Durgut, vize başvurularında Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) onaylı firmalarla çalışılması çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 09:48 Güncelleme: 18.05.2025 - 09:53
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        Vize başvurularında kayıt dışı firmalardan uzak durulması öneriliyor
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        Uluslararası Vize Danışmanları Derneği Başkanı Mertcan Durgut, vize başvurularında Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) onaylı firmalarla çalışılması çağrısında bulundu.

        Durgut, yaptığı açıklamada, vize başvurularında son dönemde sorunlar yaşandığını, bazı başvuru sahiplerinin uzun süredir randevu sırası beklediğini bildirdi.

        Acente sahiplerinin de bazı sıkıntılarla karşı karşıya olduğunu belirten Durgut, şunları kaydetti:

        "Vize sıkıntısının artmasıyla piyasada çoğalan yetkisiz aracılar da vatandaşı mağdur diyor. Vatandaşlarımız, TÜRSAB onaylı olmayan kişi ve kurumlardan kesinlikle hizmet almasın. Kayıt dışı, hiçbir yasal bilgiye sahip olmayan kişiler sektöre ciddi zarar veriyor. Uluslararası Vize Danışmanları Derneği olarak resmi kurumlarla sürekli iletişimdeyiz. Herkesi yasal, regülasyonlara hakim ve profesyonel hizmet sağlayan firmalardan destek almaya davet ediyoruz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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