Bursa'da ihbardan dönen polis aracının devrildiği kazada 5 kişi yaralandı

Kazada, polis memurları İ.A. ve İ.K. ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Soğanlı Mahallesi Nilüfer Caddesi'nde aile içi şiddet ihbarı alan polis ekipleri adrese gitti. Olayı sonlandıran ekipler, şikayetçi olan D.İ, M.K. ve G.O'yu polis merkezine götürmek için ekip aracına bindirdi.

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