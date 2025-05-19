Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da ihbardan dönen polis aracının devrildiği kazada 5 kişi yaralandı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde aile içi şiddet ihbarından dönen polis aracının devrilmesi sonucu 2'si polis, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 11:13 Güncelleme: 19.05.2025 - 11:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da ihbardan dönen polis aracının devrildiği kazada 5 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde aile içi şiddet ihbarından dönen polis aracının devrilmesi sonucu 2'si polis, 5 kişi yaralandı.

        Soğanlı Mahallesi Nilüfer Caddesi'nde aile içi şiddet ihbarı alan polis ekipleri adrese gitti. Olayı sonlandıran ekipler, şikayetçi olan D.İ, M.K. ve G.O'yu polis merkezine götürmek için ekip aracına bindirdi.

        Polis memuru İ.A'nın kullandığı araç, Alemdar Mahallesi 1. Nilüfer Caddesi'nde aydınlatma direğine çarparak devrildi.

        Kazada, polis memurları İ.A. ve İ.K. ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, hastanelere kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        87 yıllık bayram: 106 yıl önce Samsun'a ilk adım
        87 yıllık bayram: 106 yıl önce Samsun'a ilk adım
        Atatürk'ün bilinmeyen görüntüleri
        Atatürk'ün bilinmeyen görüntüleri
        "Minnetle anıyoruz"
        "Minnetle anıyoruz"
        Evinde cinayete kurban gitti! Sevgilisinin arkadaşları gözaltında!
        Evinde cinayete kurban gitti! Sevgilisinin arkadaşları gözaltında!
        G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
        G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
        Türkiye'nin ilk melodili yolu
        Türkiye'nin ilk melodili yolu
        5. yıldızın gol kralları!
        5. yıldızın gol kralları!
        Tetikçi tuttu, karısının iş yerini kurşunlattı!
        Tetikçi tuttu, karısının iş yerini kurşunlattı!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        'Tofaş ile birleşmek bize yeni imkanlar yaratacak'
        'Tofaş ile birleşmek bize yeni imkanlar yaratacak'
        Mehmetçiğin sağlığı bu laboratuvara emanet
        Mehmetçiğin sağlığı bu laboratuvara emanet
        "Trump'ın sabrı tükenmek üzere"
        "Trump'ın sabrı tükenmek üzere"
        Galatasaraylı futbolcular şampiyonluğu marşlar ve şarkılarla kutladı
        Galatasaraylı futbolcular şampiyonluğu marşlar ve şarkılarla kutladı
        G.Saray'ın 25. şampiyonluğunun hikayesi!
        G.Saray'ın 25. şampiyonluğunun hikayesi!
        Buruk'tan Mourinho'ya olay gönderme!
        Buruk'tan Mourinho'ya olay gönderme!
        "İki Beşiktaş mağlubiyeti Galatasaray'ı şampiyon yaptı!"
        "İki Beşiktaş mağlubiyeti Galatasaray'ı şampiyon yaptı!"
        Beş yıldızlı şampiyon Galatasaray!
        Beş yıldızlı şampiyon Galatasaray!
        “Afrika’nın Gözü” uzaydan neden bu kadar net görünüyor?
        “Afrika’nın Gözü” uzaydan neden bu kadar net görünüyor?
        2 bölgeye yağmur ve toz taşınımı uyarısı
        2 bölgeye yağmur ve toz taşınımı uyarısı
        Galatasaraylılar sokaklara akın etti!
        Galatasaraylılar sokaklara akın etti!

        Benzer Haberler

        Bursa Valisi Ayyıldız'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı...
        Bursa Valisi Ayyıldız'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı...
        'Yamanlı Hayrı'nda 60 kazan keşkek dağıtıldı
        'Yamanlı Hayrı'nda 60 kazan keşkek dağıtıldı
        Ekip otosu kaza yaptı: 2'si polis, 5 yaralı
        Ekip otosu kaza yaptı: 2'si polis, 5 yaralı
        Bursa'da "MS Çözümsüz Değildir" farkındalık konseri düzenlendi
        Bursa'da "MS Çözümsüz Değildir" farkındalık konseri düzenlendi
        Bursa'da Doca Tirilye Ultra Trail Maratonu düzenlendi
        Bursa'da Doca Tirilye Ultra Trail Maratonu düzenlendi
        Mehmetçiğin sağlığı bu laboratuvara emanet
        Mehmetçiğin sağlığı bu laboratuvara emanet