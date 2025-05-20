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        Bursa'da bacağına korkuluk demiri saplanan çocuk yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, apartmanın duvarına tırmanmaya çalışırken bacağına korkuluk demiri saplanan çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 15:55 Güncelleme: 20.05.2025 - 16:02
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        Bursa'da bacağına korkuluk demiri saplanan çocuk yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, apartmanın duvarına tırmanmaya çalışırken bacağına korkuluk demiri saplanan çocuk yaralandı.

        Fatih Mahallesi Erdoğdu Sokak'ta 11 yaşındaki Asaf O, oturdukları apartmanın duvarına tırmandı.

        Bu esnada dengesini kaybeden çocuk, demir korkuluğun üstüne düştü.

        Bacağına korkuluk saplanan çocuğu fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen ekipler, korkuluğu keserek çocuğu kurtardı.

        Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun bacağındaki demir parçası doktor gözetiminde çıkarıldı.

        Tedavi altına alınan Asaf O'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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