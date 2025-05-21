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        Bursa'da kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı

        Bursa'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 13:08 Güncelleme: 21.05.2025 - 13:21
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        Bursa'da kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı
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        Bursa'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İnegöl'de şüphe üzerine T.T. idaresindeki tırı durdurdu.

        Tırda yapılan aramada 5 milyon 670 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaçak alkol satışı yaptığı tespit edilen C.M.K'ya ait Osmangazi ilçesindeki bir depoya operasyon düzenlendi.

        Depoda yapılan aramada 4 bin 440 litre etil alkol ve 2 etil alkol üretiminde kullanılan filtre tüpü bulundu.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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