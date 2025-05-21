Bursa Bıçak Müzesi törenle açıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesince kentin önemli değerlerinden olan bıçakçılık geleneğini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla hazırlanan Bursa Bıçak Müzesi, Balibey Han'da düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Balibey Han'da açılan Bursa Bıçak Müzesi animasyonlar, dijital içerikler, etkileşimli sunumlar ve uygulamalı anlatımlarla ziyaretçilere farklı bir müze deneyimi sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa'nın kalbinde özel bir yere sahip olan Balibey Han'daki müzenin bıçakçılık geleneğini geleceğe taşıyacağını bildirdi.

Bıçağın Bursa kültüründe önemli yeri olduğunu ancak yeteri kadar tanıtılamadığını ifade eden Bozbey, şunları kaydetti:

"Yüzlerce yıl boyunca Bursa'nın çeliğiyle, emeğiyle ve ustalığıyla şekillenen bıçaklarımızı artık modern bir müzede geçmişin birikimini geleceğe taşıyan özel bir anlayışla sergiliyoruz. 15'inci yüzyıla uzanan tarihiyle Osmanlı'nın ilk üç katlı hanı olan Balibey Han'ın üçüncü katında açtığımız Bursa Bıçak Müzesi, hem mekanın tarihi ruhunu yaşatıyor, hem de bu köklü zanaat geleneğimizi günümüz teknolojisiyle buluşturuyor."

Bozbey, Türkiye'nin 12 farklı ilinden ve Almanya ile Fransa'dan gelen 150 firmanın stant açacağı Uluslararası Bursa Bıçak Festivali'nin de 23-25 Mayıs tarihlerinde düzenleneceğini hatırlatarak, festivalin, sanatla zanaatın buluştuğu, bilginin paylaşıldığı, yeteneğin keşfedildiği, her yaştan insanın dahil olabileceği bir deneyim alanı olacağını vurguladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ise Bursa bıçağının geleneksel Türk el sanatlarının önemli örneklerinden biri olduğunu aktardı.

Bursa bıçağının tarihteki önemini yeniden kazanmasını sağlayacak olan çalışmalardan dolayı Bozbey'e teşekkür eden Zeybek, hem müze hem de festivalle birlikte Bursa'daki insanların yüzyıllardır el emeği ve göz nuruyla ürettiği bıçak sanatının yeniden hak ettiği yere geleceğine inandığını dile getirdi.

Bursa Bıçakçılar Derneği Başkanı Fatih Adliğ de yüzyıllardır Bursa'nın ruhunu taşıyan, ustalığın, emeğin ve geleneğin sembolü olan bıçakçılık sanatını, gelecek nesillere aktarmak adına kıymetli bir adım atıldığına değinerek, desteklerinden dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.