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        Bursa'da silahlı saldırıda yaralanan kişi öldü

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 22:05 Güncelleme: 21.05.2025 - 22:05
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        Bursa'da silahlı saldırıda yaralanan kişi öldü
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        Bursa'nın Gemlik ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Balıkpazarı Mahallesi'ndeki kıraathanede dün silahlı saldırıya uğrayan Ümit Tunç (53), kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlının M.K. (75) olduğunu belirledi.

        Ekiplerce yakalanan M.K'nin ilk ifadesinde Tunç ile aralarında husumet bulunduğunu, olayı bu nedenle gerçekleştirdiğini itiraf ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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