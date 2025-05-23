Bursa'da 5 ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 540 şüpheli tutuklandı

Bursa'da yılbaşından bu yana gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 540 şüpheli tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelileri yakalanmalarına yönelik olarak 1 Ocak-22 Mayıs tarihlerinde yakalanan 540 şüpheli şahıs tutuklandı, 172 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Operasyonlarda, 966 bin sentetik ecza, 53 bin sentetik uyuşturucu hap, 143 kilogram sentetik uyuşturucu madde, 12 kilogram esrar, 1600 Hint kök kenevir, 81 ruhsatsız tabanca ve 973 fişek ele geçirildi.

Ayrıca uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçundan kaynaklanan mal varlıklarını aklama suçu kapsamında ise 6 ev, 6 araç ve 3 arsaya el konuldu.