Milli artistik buz patenci Zeynep Karadeniz büyük başarılar için disiplini elden bırakmıyor

SALİHA NUR KÖKSAL - Bursa'da milli artistik buz patenci 12 yaşındaki Zeynep Karadeniz, okuldaki derslerinin öncesi ve sonrasında günde 4 saati aşan antrenmanlarla uluslararası organizasyonlara hazırlanıyor.

Henüz 7 yaşındayken buz hokeyi yapan abisinden etkilenen ve daha sonra buz patenine başlayan Zeynep, 3 yıl içinde milli takıma seçildi.

Milli takım formasıyla çıktığı pistlerde uluslararası başarılara da imza atan Kestel Kız Anadolu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Zeynep Karadeniz, geçen ay Bulgaristan'da düzenlenen Black Sea Ice Cup Turnuvası'nda ikincilik elde etti.

Kestel Olimpik Buz Pateni ve Hokey Salonu'nda sabahın erken saatlerinde derse girmeden antrenman yapan Zeynep, ders bitiminde de antrenmanlarına kaldığı yerden devam ediyor.

Günde 4 saati aşan antrenman programıyla uluslararası yarışmalara hazırlanan Zeynep Karadeniz, alanında dünyanın en iyisi olmayı hedefliyor.

Zeynep Karadeniz, AA muhabirine, 5 yıldır aktif lisanslı artistik buz pateni sporcusu olduğunu söyledi.

Her gün 06.00'da kalkıp antrenmana geldiğini belirten Zeynep, "İki saat antrenman yaptıktan sonra hiç dinlenmeden okula gidiyorum ve bundan çok memnunum. Antrenörlerimi, arkadaşlarımı ve sporumu çok seviyorum ve bunun sayesinde başarılı oluyorum." dedi.

Zeynep Karadeniz, bu sporu yapmanın kendisini gururlandırdığını ve öz güvenini artırdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gelecekte dünya şampiyonasına gidip Türkiye'yi daha iyi yerlerde gururlandırmak istiyorum. Milli sporcu olmak bana çok gurur veriyor ve ben bundan çok mutluyum. Arkadaşlarım da müsabakalara gittiğimde beni her zaman tebrik ediyor ve beni destekliyor. Ailem benim en iyi yerlere gelmem için her zaman her fedakarlığı yapıyor. Okulda arkadaşlarım milli sporcu olduğumu biliyor. Hatta onlara videolarımı izletiyorum. Bazıları benim sayemde bu spora başlıyor."

Disiplini elden bırakmadığını vurgulayan Zeynep, "Ben Burak Demirboğa, Aleksandra Trusova​ gibi​​​​​​ kişileri örnek alıyorum ve dünya şampiyonlarına gidip orada Türkiye'yi daha iyi yerlere getirmek istiyorum." diye konuştu.

- "Başarılarını devam ettirmeye çalışacak"

Antrenör Nasip Baştürk ise sporcusu Zeynep Karadeniz'in Kestel Olimpik Buz Pateni ve Hokey Salonu'nda buz pateniyle tanıştığını ve 2 sene önce milli takım kotasını alabilme yaşına geldikten sonra ilk senesinde ay-yıldızlı ekibe seçildiğini dile getirdi.