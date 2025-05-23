Orhangazi'de yat fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde faaliyet gösteren bir yat fabrikasının deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde faaliyet gösteren bir yat fabrikasının deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgilere göre, yat fabrikasının kimyasal malzemelerin bulunduğu depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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