Bursa'da baltalı şüpheli polis tarafından yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde elindeki baltayla çevreye zarar veren zanlı, polis ekiplerine gözaltına alındı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde elindeki baltayla çevreye zarar veren zanlı, polis ekiplerine gözaltına alındı.
Mahmudiye Mahallesi Kocamacır Sokak'ta alkollü olduğu iddia edilen R.P. (45), elindeki baltayla çevredeki araçlara zarar verip, vatandaşlara saldırdı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Polisin ikna çalışmalarına rağmen sakinleşmeyen zanlı, daha sonra etkisiz hale getirildi.
Gözaltına alınan R.P, İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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