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        Bursa'da baltalı şüpheli polis tarafından yakalandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde elindeki baltayla çevreye zarar veren zanlı, polis ekiplerine gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 14:49 Güncelleme: 23.05.2025 - 15:26
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        Bursa'da baltalı şüpheli polis tarafından yakalandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde elindeki baltayla çevreye zarar veren zanlı, polis ekiplerine gözaltına alındı.

        Mahmudiye Mahallesi Kocamacır Sokak'ta alkollü olduğu iddia edilen R.P. (45), elindeki baltayla çevredeki araçlara zarar verip, vatandaşlara saldırdı.

        Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

        Polisin ikna çalışmalarına rağmen sakinleşmeyen zanlı, daha sonra etkisiz hale getirildi.

        Gözaltına alınan R.P, İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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