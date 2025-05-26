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        Bursa'da belediye otobüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Bursa'da belediye otobüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 13:53 Güncelleme: 26.05.2025 - 13:59
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        Bursa'da belediye otobüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Bursa'da belediye otobüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Onur H. idaresindeki 16 AJJ 589 plakalı Bursa Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsü, Demirtaş Dumlupınar Mahallesi İstanbul Yolu Caddesi Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde Ferhat Badur'un kullandığı 46 AIT 067 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Motosiklet sürücüsü Badur, kaza yerinde hayatını kaybetti.

        Badur'un cesedi incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Otobüsün sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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