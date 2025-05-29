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        Mustafakemalpaşa'da "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı

        Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde İbn-i Sina Özel Eğitim Meslek ve Uygulama Okulu öğrencileri tarafından hazırlanan projelerin sergilendiği "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 16:11 Güncelleme: 29.05.2025 - 16:11
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        Mustafakemalpaşa'da "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı
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        Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde İbn-i Sina Özel Eğitim Meslek ve Uygulama Okulu öğrencileri tarafından hazırlanan projelerin sergilendiği "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı.

        Fuarda, kendi ilgileri doğrultusunda belirledikleri konular üzerine araştırma yapan 34 öğrencinin, 20 danışman öğretmen rehberliğinde hazırladığı 20 proje sergilendi.

        Temel ve ortaöğretimde bilim kültürünün geliştirilmesi amacıyla düzenlenen fuarda, özel öğrencilerin hayal güçlerini gerçeğe dönüştürdükleri dikkat çekici projeler takdir topladı.

        Mustafakemalpaşa Kaymakamı Mehmet Okur ve beraberindeki protokol, tüm proje stantlarını inceleyerek, öğrencilerden bilgiler aldı.

        Fuarın açılışında konuşan İbn-i Sina Özel Eğitim Meslek ve Uygulama Okulu öğretmeni ve proje koordinatörü Coşkun Özden, bu fuarın, her bir öğrencinin kendine özgü yeteneklerini, yaratıcılıklarını ve bilimsel ilgi alanlarını keşfetmelerine olanak tanıyan özel bir platform olduğunu ifade etti.

        Özden, her bireyin öğrenme biçimi, ilgi alanları ve yeteneklerinin farklı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

        "Özel eğitim öğrencilerimizin bilim fuarında yer alması, bilimle de iç içe olabileceklerini, yaratıcı fikirler üretebileceklerini ve topluma değerli katkılar sunabileceklerini en güzel şekilde göstermektedir. Onların bu projeleri, sadece bilimsel bilgiye ulaşma çabalarını değil, aynı zamanda problem çözme becerilerini, iş birliği yeteneklerini ve kendilerine olan güvenlerini de yansıtmaktadır. Umarım bu bilim fuarı, öğrencilerimiz için unutulmaz bir deneyim olur, bilimsel meraklarını artırır ve gelecekte farklı alanlarda başarılı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlar. Unutmayalım ki, bilim ve öğrenme yolculuğu, herkes için açıktır ve her birimizin bu yolculukta kat edeceği çok değerli mesafeler vardır."

        Fuara, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veysel Çalık, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Emre Kavak, İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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