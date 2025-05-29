Mustafakemalpaşa'da "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde İbn-i Sina Özel Eğitim Meslek ve Uygulama Okulu öğrencileri tarafından hazırlanan projelerin sergilendiği "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı.

Fuarda, kendi ilgileri doğrultusunda belirledikleri konular üzerine araştırma yapan 34 öğrencinin, 20 danışman öğretmen rehberliğinde hazırladığı 20 proje sergilendi.

Temel ve ortaöğretimde bilim kültürünün geliştirilmesi amacıyla düzenlenen fuarda, özel öğrencilerin hayal güçlerini gerçeğe dönüştürdükleri dikkat çekici projeler takdir topladı.

Mustafakemalpaşa Kaymakamı Mehmet Okur ve beraberindeki protokol, tüm proje stantlarını inceleyerek, öğrencilerden bilgiler aldı.

Fuarın açılışında konuşan İbn-i Sina Özel Eğitim Meslek ve Uygulama Okulu öğretmeni ve proje koordinatörü Coşkun Özden, bu fuarın, her bir öğrencinin kendine özgü yeteneklerini, yaratıcılıklarını ve bilimsel ilgi alanlarını keşfetmelerine olanak tanıyan özel bir platform olduğunu ifade etti.

Özden, her bireyin öğrenme biçimi, ilgi alanları ve yeteneklerinin farklı olduğunu belirterek, şöyle konuştu: