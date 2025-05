Mustafakemalpaşa'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinliği yapıldı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında kursiyerlerin yıl boyunca yaptığı el emeği göz nuru ürünler sergilendi.

İsmail Hakkı Şenpamukçu Halk Eğitim Merkezi (HEM) öncülüğünde Mustafakemalpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde açılan sergide, Halk Eğitim Merkezi'nde açılan kurslarda eğitim alan kursiyerlerin yıl boyunca yaptığı ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Serginin açılışında konuşan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Göllü, tarım, ziraat, müzik, spor, aile ve çocuk eğitimleri, okuma yazma, bilgisayar ve teknoloji, din eğitimi, sağlık hizmetleri, el sanatları gibi birçok alanda eğitim hizmeti verdiklerini belirtti.

Göllü, Halk Eğitim Merkezi olarak her yaştan ve meslekten kişilere "her zaman, her yerde, herkes için eğitim" anlayışıyla kurslar açtıklarını ifade ederek, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılında açılan 223 kursta toplam 5 bin 82 kursiyerin faydalandığını söyledi.

Halk oyunları gösterileri ve müzik dinletisinin sunulmasının ardından protokol tarafından kursiyerlere belgeleri dağıtıldı.