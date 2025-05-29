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        Mustafakemalpaşa'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinliği yapıldı

        Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında kursiyerlerin yıl boyunca yaptığı el emeği göz nuru ürünler sergilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 16:42 Güncelleme: 29.05.2025 - 16:42
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        Mustafakemalpaşa'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinliği yapıldı
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        Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında kursiyerlerin yıl boyunca yaptığı el emeği göz nuru ürünler sergilendi.

        İsmail Hakkı Şenpamukçu Halk Eğitim Merkezi (HEM) öncülüğünde Mustafakemalpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde açılan sergide, Halk Eğitim Merkezi'nde açılan kurslarda eğitim alan kursiyerlerin yıl boyunca yaptığı ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        Serginin açılışında konuşan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Göllü, tarım, ziraat, müzik, spor, aile ve çocuk eğitimleri, okuma yazma, bilgisayar ve teknoloji, din eğitimi, sağlık hizmetleri, el sanatları gibi birçok alanda eğitim hizmeti verdiklerini belirtti.

        Göllü, Halk Eğitim Merkezi olarak her yaştan ve meslekten kişilere "her zaman, her yerde, herkes için eğitim" anlayışıyla kurslar açtıklarını ifade ederek, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılında açılan 223 kursta toplam 5 bin 82 kursiyerin faydalandığını söyledi.

        Halk oyunları gösterileri ve müzik dinletisinin sunulmasının ardından protokol tarafından kursiyerlere belgeleri dağıtıldı.

        Programa, Mustafakemalpaşa Kaymakamı Mehmet Okur, Belediye Başkanı Şükrü Erdem, Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Canik, Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Kavak, Milli Eğitim Müdürü Veysel Çalık, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Göllü, siyasi parti ve STK temsilcileri ile birlikte öğretmenler ve kursiyerler katıldı.

        Aynı gün, Halk Eğitim Merkezi'nin Hamidiye Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde bulunan binasında, kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı 1600 eserden oluşan serginin açılışı gerçekleştirildi. Bu sergi, 30 Mayıs Cuma saat 20.00'a kadar açık kalacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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