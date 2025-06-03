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        Mudanya'da yenilenen BUDO iskelesi hizmete açıldı

        Mudanya'da modernize edilen Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) iskelesi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 15:21 Güncelleme: 03.06.2025 - 15:21
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        Mudanya'da yenilenen BUDO iskelesi hizmete açıldı
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        Mudanya’da modernize edilen Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) iskelesi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, açılışta yaptığı konuşmada, yenilenen iskelenin çağın ihtiyaçlarını gözeten ve kullanıcı dostu çözümler sunduğunu söyledi.

        Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç da yenilenen iskeleyle Mudanya'nın yalnızca Bursa için değil, uluslararası turizm açısından da önemli bir merkez haline geldiğini vurguladı.

        Dalgıç, Mudanya iskelesinin artık uluslararası yolcu gemilerini ağırlayabilecek donanıma sahip olduğunu kaydetti.

        Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren de iskelenin hayırlı olmasını diledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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