Mudanya'da yenilenen BUDO iskelesi hizmete açıldı

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç da yenilenen iskeleyle Mudanya'nın yalnızca Bursa için değil, uluslararası turizm açısından da önemli bir merkez haline geldiğini vurguladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, açılışta yaptığı konuşmada, yenilenen iskelenin çağın ihtiyaçlarını gözeten ve kullanıcı dostu çözümler sunduğunu söyledi.

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