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        Bursa'da ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Bursa'nın Kestel ilçesinde, ambulansla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 22:42 Güncelleme: 10.06.2025 - 22:42
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        Bursa'da ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Bursa'nın Kestel ilçesinde, ambulansla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Bekir Üzüm’ün yönetimindeki 16 BBV 655 plakalı otomobil, Ankara Yolu Caddesi Barakfakih mevkisinde Y.A. idaresindeki 16 BAF 520 plakalı ambulansla çarpıştı.

        Kazada, otomobil sürücüsü Üzüm araçta sıkıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çabalarıyla araçtan çıkarılan Üzüm, yapılan ilk müdahalenin ardından Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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