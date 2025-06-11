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        Uluabat Gölü'nde mahsur kalan kişi jandarma ekiplerince kurtarıldı

        Bursa'da, sülük avlamak için girdiği Uluabat Gölü'ndeki sazlık alanda yönünü kaybedip mahsur kalan kişi, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 10:34 Güncelleme: 11.06.2025 - 10:34
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        Uluabat Gölü'nde mahsur kalan kişi jandarma ekiplerince kurtarıldı
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        Bursa'da, sülük avlamak için girdiği Uluabat Gölü'ndeki sazlık alanda yönünü kaybedip mahsur kalan kişi, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

        Nilüfer ilçesindeki Uluabat Gölü'ne sülük avlamak amacıyla giden O.I, sazlık alanda yönünü kaybetti.

        Gölün sığ kısmında kaybolup mahsur kalan O.I, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Bölgeye giden İl Jandarma Komutanlığına bağlı Nilüfer Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, kıyıdan yaklaşık 2 kilometre uzakta olan O.I'nın yerini dron yardımıyla tespit etti.

        O.I, jandarma ekiplerince bulunduğu yerden alınarak karaya çıkarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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