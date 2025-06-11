Bursa'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan B.U. tedavi altına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

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