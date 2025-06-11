Bursa'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
A.Ö. (37) yönetimindeki 16 Y 6441 plakalı otomobil, Hamidiye Mahallesi Park Caddesi'nde B.U. (21) idaresindeki 16 MC 0015 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan B.U. tedavi altına alındı.
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