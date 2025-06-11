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        Bursa'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 21:32 Güncelleme: 11.06.2025 - 21:35
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        Bursa'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

        A.Ö. (37) yönetimindeki 16 Y 6441 plakalı otomobil, Hamidiye Mahallesi Park Caddesi'nde B.U. (21) idaresindeki 16 MC 0015 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan B.U. tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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