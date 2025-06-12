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        İslam sanatındaki geometrik desenleri çizerek hem dikkatlerini hem de yeteneklerini geliştirdiler

        MUSTAFA YILMAZ - Bursa'da öğretmenlerinin açtığı kursa katılan ortaokul öğrencileri, İslam sanatında kullanılan geometrik desenleri çizerek hem dikkatlerini hem yeteneklerini geliştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 12:47 Güncelleme: 12.06.2025 - 12:47
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        İslam sanatındaki geometrik desenleri çizerek hem dikkatlerini hem de yeteneklerini geliştirdiler
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        MUSTAFA YILMAZ - Bursa'da öğretmenlerinin açtığı kursa katılan ortaokul öğrencileri, İslam sanatında kullanılan geometrik desenleri çizerek hem dikkatlerini hem yeteneklerini geliştirdi.

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Anadolu İmam Hatip Lisesi Orta Yıllar Programı kapsamında açılan ortaokul bölümünün öğretmenleri, ilgi alanlarına girdiği için İslam mimarisinde kullanılan geometrik desenleri öğrenmeye başladı.

        Öğretmenler, bazı üniversitelerin mimarlık fakültelerinde öğretilen, çemberlerin iç içe geçirilip farklı düzenlerdeki kesişim noktalarının birleştirilmesiyle desenlerin ortaya çıkarılmasını, özellikle dijital bağımlılıktan uzaklaştırmak istedikleri öğrencilerinin de öğrenmesini istedi.

        Bazı öğrencilerin bu konudaki istek ve yeteneklerini göz önünde bulunduran öğretmenler, "İslam Sanatında Geometrik Desenler Kursu" açarak öğrendiklerini öğretmeye başladı. Mimar Sinan'ın da eserlerinde kullandığı geometrik desenleri, cetvel, pergel ve iletki kullanarak oluşturan öğrencilerin eserlerinden oluşan sergi de açıldı.

        Birçok okul ve kütüphanede sergilenen eserler, 17 Haziran'da İstanbul'daki Rami Kütüphanesi'nde yer alacak.

        Öğretmenler, öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkaran kursun ülke geneline yayılmasını hedefliyor.

        - "Bir sonraki aşamada analiz etmeyi de öğretmeyi düşünüyoruz"

        Matematik öğretmeni Hilal Aydın, AA muhabirine, İslam sanatındaki geometrik desenler konusunda önce kendilerinin öğrenci olduğunu, bununla ilgili kurslar aldıklarını söyledi.

        Bursa'nın geometrik desenler konusunda Ulu Cami, Yeşil Cami ve Türbesi gibi birçok esere sahip olduğunu belirten Aydın, şöyle konuştu:

        "Böyle bir yolculuğa başladık ve sonra dedik ki 'Biz bunu öğrencilerimize de gösterelim' çünkü biz çok beğendik bu yolculuğu, onlara da bu dünyayı tanıtalım istedik. Sonra bu fikrimizi müdürümüz Ertuğrul Şengül'e söyledik. O da sağ olsun bize bu konuda yardımcı oldu ve biz kursumuzu açtık. 5. sınıf öğrencilerimizle birlikte pergel ve cetvel kullanmaya başladık. İlk etapta onlar için çok yabancı olsa da çevrelerinde gördükleri desenleri anlatmaya başladılar. Gezdikleri, gördükleri yerlerde 'Hocam geçen hafta çizdiğimiz desen şurada da var' diye dönüşler sağladılar."

        Aydın, öğrencilerin desenleri çizerken sabrı da öğrendiğini vurgulayarak, "Geldiğimiz noktada şu anda gördükleri desenleri çizebiliyorlar, oradaki çemberlerden oluşan dünyayı görüyorlar. Bir sonraki aşamada analiz etmeyi de öğretmeyi düşünüyoruz. Üniversite düzeyinde ama biz onların bunu başarabileceklerine inanıyoruz, bu işi çok sevdiler. Şimdiden 6. sınıfta da devam edip etmeyeceğimizi soruyorlar." ifadesini kullandı.

        - "Öğrencilerin hem dikkatleri hem de yetenekleri gelişiyor"

        Fen Bilimleri öğretmeni Şeyma İlik de çocuklarla İslami eserlerde sıkça görülen geometrik desenleri çalıştıklarını anlattı.

        Böyle bir kursu Türkiye'de ilk kez kendi okullarının açtığını dile getiren İlik, "Dünya çapında çok yerde görüyoruz bu desenleri, sadece İstanbul'da, Bursa'da değil de dünya çapındaki eserleri çizmeye çalışıyoruz. Biz teknik çizim yapıyoruz aslında. Milimetrik desenler çalışıyoruz. Bu nedenle öğrencilerin hem dikkatleri hem de yetenekleri gelişiyor." diye konuştu.

        Okul müdürü Ertuğrul Şengül de öğrencilerin mühendislik zihin altyapılarını hazırlamayı hedeflediklerini söyledi.

        Çalışmaları cumartesi günleri normal kursların yanında ek ders olarak verdiklerini dile getiren Şengül, şunları kaydetti:

        "Öğrencilerimiz çok benimsediler. Burada kalem, silgi, pergel ve renklendirmenin çocuğunun üzerindeki etkilerini çok olumlu bulduk. Bütün arkadaşlarımızın bunu kendi okullarında ilk olarak kurs mahiyetinde düzenleyebilmelerini, sonra da 'müfredata girer mi?' diye önemli çalışma yaptık. Bunu tüm Türkiye'ye örnek bir model çalışma olarak sunmuş olduk. Bundan sonra inşallah öğrencilerimizin mühendislik altyapısı dediğimiz, zihnin hayata göre şekillenmesini, hayatı inancına göre yönlendirebilmesi kabiliyetlerini kazanmasını arzu ederiz."

        Öğrencilerden Berra Sevim de en sevdiği çizimlerin pergel yardımıyla yaptığı desenler olduğunu aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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