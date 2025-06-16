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        Bursa'da motorlu testereyle elini kesen işçi tedaviye alındı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde motorlu testereyle elini kesen orman işçisi tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 15:54 Güncelleme: 16.06.2025 - 15:54
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        Bursa'da motorlu testereyle elini kesen işçi tedaviye alındı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde motorlu testereyle elini kesen orman işçisi tedaviye alındı.

        Tüfekçikonak Mahallesi'nde orman işçisi olarak çalışan Yusuf B. (43), motorlu testereyle çalıştığı sırada sağ elini kesti.

        Olayın ardından 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan işçi, İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

        Burada yapılan müdahalenin ardından Yusuf B, ileri tedavi için Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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