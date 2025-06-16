Bursa'da motorlu testereyle elini kesen işçi tedaviye alındı

Burada yapılan müdahalenin ardından Yusuf B, ileri tedavi için Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Olayın ardından 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan işçi, İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

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