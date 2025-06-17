İkinci kez "Grand Winner" olan milli karateci Eray Şamdan, yeni başarılar peşinde

SALİHA NUR KÖKSAL - Dünya Karate Federasyonu (WKF) tarafından organize edilen Karate 1 Premier Lig'de sezonunu birincilikle tamamlayan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türk spor tarihinin karatede ilk olimpiyat madalyasını getiren Eray Şamdan; bu yılki dünya oyunları, İslam oyunları ve dünya şampiyonasında da başarısını tekrarlamak istiyor.

Dünyanın en prestijli turnuvalarından Karate1 Premier Lig 2025 sezonunun Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen final etabında rakipleriyle kıyasıya mücadele eden 27 yaşındaki milli karateci Eray Şamdan, kendi klasmanında ikinci kez yılın en iyi sporcusu olarak "Grand Winner" ünvanını elde etti.

Uluslararası organizasyonlarda birçok derecesi bulunan, aynı zamanda Bursa Uludağ Üniversitesinde (BUÜ) yüksek lisans öğrenimi gören milli sporcu, ağustosta Çin'de düzenlenecek dünya oyunları ve kasımda Mısır'da yapılacak dünya şampiyonası ile yine aynı ay Suudi Arabistan'da gerçekleştirilecek İslam oyunlarından madalyayla dönmek için çalışmalarını sürdürüyor.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan milli sporcu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazandığını hatırlatarak bunun yanı sıra spor kariyerinde Avrupa, dünya, Akdeniz oyunları, Avrupa oyunları şampiyonlukları ve 2 kez de Dünya Karate Federasyonu (WKF) tarafından organize edilen Karate 1 Premier League sezonu şampiyonluğunun bulunduğunu aktardı.

Şamdan, klasmanında dünyanın en iyi 32 sporcusunun yarıştığı ve sırasıyla Fransa, Çin, Mısır ve Fas'ta düzenlenen etaplarda topladığı puanlar sonucunda 2 altın ve 1 bronz madalya kazanarak bu sezonu birincilikle tamamladığını anlattı. Dört yıl önce de aynı unvanı aldığının altını çizen Şamdan, "Çok büyük bir gurur yaşadım. Bu ünvan Türkiye'ye daha önce benimle beraber gelmişti. Orada tek Türk olarak ülkemizi temsil etmek de beni çok mutlu etti." dedi. Şamdan, önünde dünya oyunları, İslam oyunları ve dünya şampiyonası olduğunu belirterek, "Hedefim tekrar oralarda da zirveyi görmek, bayrağımızı tüm milletlerin arasında dalgalandırmak ve İstiklal Marşımızı okutmak. Bunlar için elimden geleni yapıyorum. İnşallah orada da zirveyi göreceğim." ifadesini kullandı. - Akademik kariyerine de devam ediyor BUÜ Spor Fakültesine 2015 yılında başladığını ve şu anda da yüksek lisans öğrenimine devam ettiğini dile getiren Şamdan, akademik kariyerini de ilerletmek istediğini vurguladı.