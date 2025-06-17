Bursa'da sürücüsü fenalaşan otomobil, 4 araca çarptı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sürücüsü fenalaşan otomobil, 4 araca çarparak durabildi.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sürücüsü fenalaşan otomobil, 4 araca çarparak durabildi.
Mustafakemalpaşa Caddesi'nde İ.Y'nin (91) kullandığı 16 CBT 11 plakalı otomobil, sürücüsünün fenalaşması sonucu kontrolden çıktı.
Park halindeki 4 araca çarparak durabilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Yaralı İ.Y, kalp krizi de geçirdiği şüphesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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