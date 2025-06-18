Karacabey'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Bursa'nın Karacabey ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Hasan T'nin (29) kullandığı 34 MKG 983 plakalı otomobil, Bayramdere-Boğaz kara yolu Taşlık mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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