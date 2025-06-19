Bursa'da 17 yıl hapis cezası bulunan hükümlü okey oynarken yakalandı

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "kasten öldürme" suçundan 17 yıl hapis cezası bulunan ve uzun süredir aranan Bülent A'nın (62) kırsal Çayyaka Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

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