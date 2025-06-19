Bursa'da 17 yıl hapis cezası bulunan hükümlü okey oynarken yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde "kasten öldürme" suçundan 17 yıl hapis cezası bulunan hükümlü okey oynarken yakalandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde "kasten öldürme" suçundan 17 yıl hapis cezası bulunan hükümlü okey oynarken yakalandı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "kasten öldürme" suçundan 17 yıl hapis cezası bulunan ve uzun süredir aranan Bülent A'nın (62) kırsal Çayyaka Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.
Mahalleye operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü bir kıraathanede okey oynarken yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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