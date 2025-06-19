Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da 55 safkan Arap tayının satışından 31 milyon 20 bin lira gelir elde edildi

        Bursa'da, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesi tarafından yetiştirilen 55 safkan Arap tayı, 31 milyon 20 bin lira bedelle satıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 17:49 Güncelleme: 19.06.2025 - 17:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da 55 safkan Arap tayının satışından 31 milyon 20 bin lira gelir elde edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'da, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesi tarafından yetiştirilen 55 safkan Arap tayı, 31 milyon 20 bin lira bedelle satıldı.

        Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde düzenlenen ihalede, 60 Arap koşu tayı açık artırma usulüyle satışa çıkarıldı.

        İhalede en yüksek fiyat "Aydın Dayı" isimli tay için verildi. Tayı, 2 milyon 650 bin liraya Özşahinler Lojistik aldı.

        Satış fiyatı bakımından bu tayı, 2 milyon 250 bin lirayla "Köksal" ve 1 milyon 800 bin lirayla "Süperoğlan" izledi.

        Satışa çıkarılan 60 safkan Arap tayından 55'i alıcı buldu. Bu satışlardan 31 milyon 20 bin lira gelir elde edildiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Canavar baba tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı!
        Canavar baba tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump'tan Powell'a sert tepki
        Trump'tan Powell'a sert tepki
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        TCMB faizi sabit bıraktı
        TCMB faizi sabit bıraktı
        19 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        19 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        Arazi taşıtlarından 14 milyar TL ÖTV
        Arazi taşıtlarından 14 milyar TL ÖTV
        Türk-İş'ten eylem planı
        Türk-İş'ten eylem planı
        Dünyada 9 nükleer güç: Hangi ülkenin silahı daha caydırıcı?
        Dünyada 9 nükleer güç: Hangi ülkenin silahı daha caydırıcı?
        İsrail'in hedef aldığı Tahran devlet televizyonu görüntülendi
        İsrail'in hedef aldığı Tahran devlet televizyonu görüntülendi
        Akaryakıta çifte zam geldi
        Akaryakıta çifte zam geldi
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        "Niye bu imzalar hala kulübe getirilmedi?"
        "Niye bu imzalar hala kulübe getirilmedi?"
        Kepçeye takıldı, incelemeye alındı
        Kepçeye takıldı, incelemeye alındı
        "Erkeklere de ihtiyaç var"
        "Erkeklere de ihtiyaç var"
        Transferde Wissa yarışı!
        Transferde Wissa yarışı!
        Olympos'ta heyecanlandıran sürpriz
        Olympos'ta heyecanlandıran sürpriz
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        Yusuf Akçiçek'ten rekor artış!
        Yusuf Akçiçek'ten rekor artış!

        Benzer Haberler

        Firari hükümlü okey oynarken yakalandı
        Firari hükümlü okey oynarken yakalandı
        Bursa'da 17 yıl hapis cezası bulunan hükümlü okey oynarken yakalandı
        Bursa'da 17 yıl hapis cezası bulunan hükümlü okey oynarken yakalandı
        Otomotiv sektöründe ihracat şampiyonları ödüllendirildi
        Otomotiv sektöründe ihracat şampiyonları ödüllendirildi
        Bursa'da trafik kazasının ardından çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı
        Bursa'da trafik kazasının ardından çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı
        Oğluyla tartışan 2 çocuğu markette darbetti
        Oğluyla tartışan 2 çocuğu markette darbetti
        Bursa'da elini makineye kaptıran işçi yaralandı
        Bursa'da elini makineye kaptıran işçi yaralandı