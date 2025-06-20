Bursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Ekipler, 41 personel, 3 helikopter, 6 arazöz ve 2 su tankeriyle yangına müdahale ediyor.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde anızda başlayıp ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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