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        Bursa'da toplantı ve gösteri yürüyüşleri 5 gün yasaklandı

        Bursa Valiliğince ilde yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşleri 5 gün süreyle yasaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 15:56 Güncelleme: 23.06.2025 - 15:56
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        Bursa'da toplantı ve gösteri yürüyüşleri 5 gün yasaklandı
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        Bursa Valiliğince ilde yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşleri 5 gün süreyle yasaklandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. maddesi hükümlerine göre, kamu düzeninin bozulmasının önlenmesi, toplumda infiale yol açabilecek, milli, vicdani ve insani değerlere zarar verebilecek durumların engellenmesi, toplumsal barışın korunması ve eylemde bulunacak kişi ya da gruplarla vatandaşlar arasında provokatif olayların yaşanma ihtimalinin ortadan kaldırılması amacıyla her türlü yürüyüş, toplantı, oturma eylemi, etkinlik ve insan zinciri oluşturulması gibi eylem ve etkinliklerin beş gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

        Açıklamada, söz konusu yasağın; park ve bahçelerde, genel yollarda, kamu binalarının önlerinde, sivil toplum kuruluşlarının önlerinde, umuma açık, kapalı ve açık alanlarda geçerli olduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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