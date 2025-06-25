Bursa'da liselilere yönelik "aile" temasıyla düzenlenen kısa film yarışmasının ödül töreni yapıldı

Bursa İmam Hatipliler Derneği (BİHMED) tarafından "aile" temasıyla bu yıl 5'incisi düzenlenen kısa film yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.

Bursa Valiliği, BİHMED, Yıldırım Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen yarışmanın ödül töreni, Barış Manço Kültür Merkezi'nde yapıldı.

BİHMED Başkanı Coşkun Evkuran, törende yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" ilan etmesi nedeniyle kendilerinin de kısa film yarışmasının konusunu "aile" olarak belirlediklerini söyledi.

Öğrenciler tarafından güzel projelerin ortaya çıkarıldığını aktaran Evkuran, "Bursa çapında tüm liseler arasında 100'e yakın başvuru alındı. Bunlardan 10 tanesi finale kaldı. Finale kalan filmler, profesyonel ekipler tarafından belirlendi. Ödül toplam 200 bin lira. Okullarda duyurular yapıldı, okullara gidilerek tanıtımlar yapıldı, konular anlatıldı. Nasıl çekileceği konusunda bilgilendirmeler yapıldı. Hepsi son olarak çekildi ve belirlendi." dedi.

Programda finale kalan 10 film, katılımcılarla birlikte izlendi.

Yarışmada, Alperen Gülgen "Filler" filmiyle birinci, Hayrunnisa Çakır "Küçük devlet büyük aile" filmiyle ikinci, Ayşe Süeda Gökay "Fırtınada bile" filmiyle üçüncü olurken Tuğba Avşar ise "Seviyor mu?" filmiyle jüri özel ödülünü kazandı.

Ayrıca, Zeynep Yenigül "Bir rüya bir kara", Zülal Yağmur Şahin "Bir ev dört mevsim", Elif Siyaher "Kırık sessizlik", Yusuf Arda Varol "Ali", Elif Altun "Okunmayan mektup" ve Süleyman Ülker de "Yansımalar" isimli filmleriyle mansiyon ödülü kazandı.

Dereceye giren filmlere ödülleri, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal tarafından takdim edildi.