Bilecik'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Kırsal Selimiye köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, 4 helikopter, 9 arazöz, 3 dozer, 5 su tankeriyle yangını söndürmeye çalışıyor.
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