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        Bilecik'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 19:12 Güncelleme: 25.06.2025 - 19:12
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        Bilecik'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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        Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Kırsal Selimiye köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, 4 helikopter, 9 arazöz, 3 dozer, 5 su tankeriyle yangını söndürmeye çalışıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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