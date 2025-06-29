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        Erasmus+ Gençlik Değişimi programı kapsamında gençler Fransa'daki projeye katıldı

        Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Avrupa Birliği tarafından desteklenen Erasmus+ Gençlik Değişimi programı kapsamında, Fransa'da düzenlenen "MUN Connect" adlı projeye katılım sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 10:26 Güncelleme: 29.06.2025 - 10:26
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        Erasmus+ Gençlik Değişimi programı kapsamında gençler Fransa'daki projeye katıldı
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        Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Avrupa Birliği tarafından desteklenen Erasmus+ Gençlik Değişimi programı kapsamında, Fransa'da düzenlenen "MUN Connect" adlı projeye katılım sağladı.

        Fransa merkezli Association IS33 ev sahipliğinde 15-24 Haziran'da gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye, Filistin, Romanya ve Fransa'dan katılım sağlayan gençler, Bordeaux şehrinde bir araya gelerek uluslararası diplomasi, kamu konuşmaları, kriz yönetimi ve kültürler arası anlayış konularında deneyim kazandı.

        Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına genç temsilciler, Model Birleşmiş Milletler (MUN) formatında simülasyonlara katılarak küresel meseleleri tartışma ve çözüm önerileri sunma fırsatı elde etti.

        Proje kapsamında, MUN kuralları, roller ve protokolleri üzerine eğitimler, kamu konuşması ve müzakere teknikleri atölyeleri, iklim değişikliği, yerinden edilme ve insani diplomasi gibi konularda tematik oturumlar, kültürel tanıtım geceleri ve dış mekan keşif gezileri ve değerlendirme oturumları düzenlendi.

        Katılımcılar ayrıca Dune du Pilat ve Arcachon Körfezi gibi bölgenin doğal güzelliklerini keşfederek kültürel farkındalıklarını artırdı.

        Etkinlik sonunda düzenlenen sertifika töreni ve kapanış sunumları, gençlerin kazandıkları becerileri sergilemeleri açısından önemli bir fırsat oldu.

        Bu program sayesinde gençler, uluslararası iletişim becerilerini geliştirmenin yanı sıra barışçıl diyaloğun ve kültürler arası anlayışın gücünü deneyimledi.

        Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, bu tür projelerle gençlerin hem kişisel gelişimlerine hem de Avrupa değerlerine uyumlarına katkı sağlamayı sürdürmeyi hedefliyor.

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