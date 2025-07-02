"Fotomaraton Bursa" fotoğraf yarışmasının ödülleri verildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Bursa Kültür Yolu Festivali kapsamında, FOTON Derneği öncülüğünde bu yıl ilki düzenlenen "Fotomaraton Bursa" yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Fotomaraton Bursa'ya, "Cep" ve "Dijital" kategorilerinde yaklaşık 1500 eserle katılım sağlandı.

Yarışmanın ödül töreni, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Hüdavendigar Salonu'nda gerçekleştirildi.

Gazeteci ve fotoğraf sanatçısı Coşkun Aral'ın gerçekleştirdiği söyleşinin ardından, Bursa'nın güzelliklerini en etkileyici şekilde yansıtan kareler jüri tarafından değerlendirilerek kazananlar ödüllendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa FOTON Derneği Başkanı Erhan Okur, bu etkinliğin yalnızca bir yarışma değil, aynı zamanda Bursa'nın zengin kültürel mirasını ve doğal güzelliklerini fotoğrafla geleceğe taşıma adına bir başlangıç olduğunu dile getirerek, bu başarıdan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.