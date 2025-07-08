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        Bursa'da kuyum imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın Kestel ilçesindeki bir kuyum imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 23:58 Güncelleme: 08.07.2025 - 23:58
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        Bursa'da kuyum imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
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        Bursa'nın Kestel ilçesindeki bir kuyum imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü.

        Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kuyum imalathanesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Çalışanların ihbarıyla olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

        Olayda yaralanan olmazken işletmede maddi hasar meydana geldi.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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