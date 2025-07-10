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        İMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Demir'den inşaat sektörüne destek çağrısı:

        İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İMSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Demir, "Faiz oranları kademeli olarak düşürülmeli, konut kredileri erişilebilir hale getirilmeli, kentsel dönüşüm projelerine özel destek ve teşvik mekanizmaları oluşturulmalı, 'yarısı bizden' kampanyası, İstanbul'un ardından Bursa gibi deprem riski taşıyan şehirlerde de uygulanmalı." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 14:01 Güncelleme: 10.07.2025 - 16:10
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        İMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Demir'den inşaat sektörüne destek çağrısı:
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        İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İMSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Demir, "Faiz oranları kademeli olarak düşürülmeli, konut kredileri erişilebilir hale getirilmeli, kentsel dönüşüm projelerine özel destek ve teşvik mekanizmaları oluşturulmalı, 'yarısı bizden' kampanyası, İstanbul'un ardından Bursa gibi deprem riski taşıyan şehirlerde de uygulanmalı." dedi.

        Demir, bir davet salonunda gerçekleştirilen basın toplantısında, inşaat sektörünün ülke ekonomisinin en temel taşıyıcı kolonlarından biri olduğunu, 250'den fazla alt sektörü tetikleyen, istihdama doğrudan ve dolaylı olarak milyonlarca katkı sağladığını söyledi.

        Sektörün son yıllarda karşılaştığı sorunlara değinen Demir, şunları kaydetti:

        "Yükselen inşaat maliyetleri, kur baskısı, faizlerin yüksek seyretmesi, konut kredilerine erişimin zorluğu, arsa maliyetlerindeki anormal artış, iş gücündeki daralma, yabancı yatırımın azalması ve yerli yatırımcının yurt dışına yönelmesi, sektörümüzü adeta sıkıştırmış, faaliyet alanımızı daraltmıştır. Konut üretimi azalmış, arz düşmüş ve buna karşın talep ötelenmiş ama birikmiş olarak beklemeye devam etmektedir. Bu tablo, sektörde ciddi bir likidite sorununu beraberinde getirmiştir. Pek çok firma, artan maliyetlere ve azalan satışlara rağmen projelerini sürdürmeye çalışmaktadır."

        Demir, zor zamanlarda dayanışmanın öneminin altını çizerek, "Ancak ne yazık ki tam tersine, dedikodu, karalama ve bilgi kirliliğiyle sektörümüzün daha da zayıflatıldığına şahit oluyoruz. Bu anlamda kamuoyunu sorumlu davranmaya davet ediyoruz. Dedikodu ile güven ortamı inşa edilemez." ifadesini kullandı.

        - İMSİAD kentsel dönüşüm sürecinde görev üstlenmeye hazır

        Ruhsat süreçlerinde yaşanan aksamaların da sektördeki ciddi sorunlardan biri olduğuna dikkati çeken Demir, şöyle devam etti:

        "Bugün birçok belediyede projelere ait ruhsat süreçleri, çeşitli bürokratik nedenlerle aylarca sürmekte ve bu durum yatırımcıların planlarını ciddi şekilde sekteye uğratmaktadır. İnşaatın başlaması geciktikçe artan maliyetler, projeleri mali açıdan zora sokmakta, hem yüklenici firma hem de konut sahibi olmak isteyen vatandaş zarar görmektedir. Bu nedenle yerel yönetimlerin özellikle kentsel dönüşüm alanındaki projelere öncelik vererek ruhsat süreçlerini hızlandırması, büyük önem taşımaktadır."

        Demir, yakın zamanda Bursa'da meydana gelen depremleri anımsatarak, İMSİAD olarak kentsel dönüşüm sürecinde görev üstlenmeye hazır olduklarını bildirdi.

        Dar ve orta gelir grubundakilerin konut sahibi olabilmesi için sektörün önünün açılması, teşviklerin artırılması, finansman modellerinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini aktaran Demir, "Kamu otoritelerine ve topluma açık bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Faiz oranları kademeli olarak düşürülmeli, konut kredileri erişilebilir hale getirilmeli, kentsel dönüşüm projelerine özel destek ve teşvik mekanizmaları oluşturulmalı, 'yarısı bizden' kampanyası, İstanbul'un ardından Bursa gibi deprem riski taşıyan şehirlerde de uygulanmalı." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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