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        Bursa'da Arap tayların satışından 23 milyon lira gelir elde edildi

        Bursa'da, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesi tarafından yetiştirilen tayların satışından 23 milyon 45 bin lira gelir elde edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 19:15 Güncelleme: 10.07.2025 - 19:20
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        Bursa'da Arap tayların satışından 23 milyon lira gelir elde edildi
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        Bursa'da, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesi tarafından yetiştirilen tayların satışından 23 milyon 45 bin lira gelir elde edildi.

        Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünde düzenlenen ihalede, 68 Arap koşu tayı açık artırma usulüyle satışa çıkarıldı.

        İhalede "Bodubey" isimli tay, Kahraman Yıldız tarafından 1 milyon 100 bin liraya en yüksek fiyattan satın alındı.

        Bu tayı 1 milyon lirayla "Alierdem" ve "Yurtçu" isimli taylar izledi.

        Satışa çıkarılan 68 taydan 60'ı alıcı bulurken, satışlardan 23 milyon 45 bin lira gelir elde edildiği bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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