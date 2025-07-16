BTÜ'de geliştirilen projeyle yerli odun türleri mobilya ve yapı sektörüne kazandırılacak

Bursa Teknik Üniversitesince (BTÜ) geliştirilen projeyle, kavak ve ladin gibi odun türleri, çevreye ve insan sağlığına zararsız kimyasallar kullanılarak mobilya ve yapı sektörüne kazandırılacak.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Orman Fakültesi Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Naile Angın'n yürütücülüğünde sürdürülen "Odun Modifikasyonunda Yenilikçi Bir Yeşil Kimya Uygulaması: Farklı Odun Türlerinin Bazı Fiziksel, Mekanik ve Termal Özelliklerine Etkisi" başlıklı proje, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Araştırmacılık görevini Prof. Dr. Murat Ertaş, Prof. Dr. Ramazan Kurt ve Araştırma Görevlisi Doğan Memiş'in üstlendiği proje kapsamında, doğal reçine asitlerinden yararlanılarak sürdürülebilir bir yöntemle daha dayanıklı ahşap malzemeler geliştirilmesi ve ahşabın bazı fiziksel, mekanik ve termal özelliklerinin iyileştirilmesi amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen proje yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi Naile Angın, çalışmada benimsenen "yeşil kimyanın", sentetik ve sağlığa zararlı kimyasallar yerine insan, hayvan ve çevre sağlığına daha duyarlı, daha az zehirli kimyasalların kullanılmasını amaçlayan bir yaklaşım olduğunu belirtti.