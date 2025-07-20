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        İnegöl'de şişe yüklü tırda çıkan yangını itfaiye söndürdü

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde şişe yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 09:03 Güncelleme: 20.07.2025 - 09:03
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        İnegöl'de şişe yüklü tırda çıkan yangını itfaiye söndürdü
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde şişe yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Cevat Çelik idaresindeki 42 S 3970 plakalı tır, Bursa-Ankara kara yolu Mezit 7 mevkisinde, yanmaya başladı.

        Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası tırda hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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