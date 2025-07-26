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        Bursa'da "9. Çalı Köy Filmleri Festivali" devam ediyor

        Bursa'da Nilüfer Belediyesi ile Çalı Çevre ve Kültür Derneğince geleneksel hale getirilen ve bu yıl 9'uncusu düzenlenen Çalı Köy Filmleri Festivali'nin ikinci gününde akademik ve yönetmen söyleşileri yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 18:33 Güncelleme: 26.07.2025 - 19:11
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        Bursa'da "9. Çalı Köy Filmleri Festivali" devam ediyor
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        Bursa'da Nilüfer Belediyesi ile Çalı Çevre ve Kültür Derneğince geleneksel hale getirilen ve bu yıl 9'uncusu düzenlenen Çalı Köy Filmleri Festivali'nin ikinci gününde akademik ve yönetmen söyleşileri yapıldı.

        Nilüfer ilçesine bağlı Çalı Mahallesi'nde düzenlenen festivalde, film ve belgesel gösterimleri, yönetmen söyleşileri, atölyeler, konserler ve çeşitli etkinlikler yapılıyor.

        Festival kapsamında İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Koçer Göztepe ve Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Defne Özonur söyleşi gerçekleştirdi.

        Festivalin Akademik Etkinlikler Koordinatörü Ali Gençoğlu, AA muhabirine, hem akademisyenlerin hem de yönetmenlerin ilgi gösterdiği bir etkinliğin düzenlendiğini belirterek, bu yıl festival kapsamında ilk kez Ulusal Disiplinlerarası Sinema Sempozyumu'nun da gerçekleştirildiğini kaydetti.

        Gençoğlu, bu yıl "Politik sinema ve Türkiye'deki yolculuğu" konulu bir çalışma yapmak istediklerini aktararak, şöyle konuştu:

        "Şerif Gören, Ali Özgentürk gibi Türkiye'de politik sinema dediğimizde çok önemli olan köşe taşı isimleri kaybettik bu sene. Defne hocamız önce politik sinemanın tanımıyla ilgili bir giriş yaptı. Politik sinema nedir? Neye 'politik sinema' deriz? Neye 'ideolojik sinema' deriz? Öyle bir giriş yaptı. Zeynep hocamız özellikle 1980 ve sonrasındaki toplumsal cinsiyet ve kadın filmleri olarak ön plana çıkan filmlerden bahsetti. Doyurucu bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Güzel bir etkinlik oldu. O yüzden mutluyuz."

        Festivallerde akademik etkinliklerin önemine değinen Gençoğlu, şunları kaydetti:

        "Festivallerde akademik etkinlikler aslında festivali festival yapan etkinliklerden bir tanesi olabilir. Söyleşiler, atölyeler, bunlar bir tarafta ama muhakkak ki bir akademik alana işaret etmesi lazım festivallerde. Özellikle büyük festivallerde böyle bir bölüm koyuyorlar. Biz de festivali festival yapan etkinliklerden biri olduğu için akademik programımızı 4-5 senedir yapıyoruz."

        Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik yarın sona erecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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