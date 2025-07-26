Bursa'da "9. Çalı Köy Filmleri Festivali" devam ediyor

Bursa'da Nilüfer Belediyesi ile Çalı Çevre ve Kültür Derneğince geleneksel hale getirilen ve bu yıl 9'uncusu düzenlenen Çalı Köy Filmleri Festivali'nin ikinci gününde akademik ve yönetmen söyleşileri yapıldı.

Nilüfer ilçesine bağlı Çalı Mahallesi'nde düzenlenen festivalde, film ve belgesel gösterimleri, yönetmen söyleşileri, atölyeler, konserler ve çeşitli etkinlikler yapılıyor.

Festival kapsamında İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Koçer Göztepe ve Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Defne Özonur söyleşi gerçekleştirdi.

Festivalin Akademik Etkinlikler Koordinatörü Ali Gençoğlu, AA muhabirine, hem akademisyenlerin hem de yönetmenlerin ilgi gösterdiği bir etkinliğin düzenlendiğini belirterek, bu yıl festival kapsamında ilk kez Ulusal Disiplinlerarası Sinema Sempozyumu'nun da gerçekleştirildiğini kaydetti.

Gençoğlu, bu yıl "Politik sinema ve Türkiye'deki yolculuğu" konulu bir çalışma yapmak istediklerini aktararak, şöyle konuştu: