GÜNCELLEME 2 - Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki orman yangınına müdahale sürüyor

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde dün çıkan ve bugün sabah saatlerinde büyük oranda kontrol altına alındığı açıklandıktan sonra rüzgarın etkisiyle yeniden büyüyen orman yangınına müdahale sürüyor.

İlçeye bağlı Yakuplar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün öğleden sonra henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Müdahalenin sürdüğü yangında, zaman zaman alevlerin tekrar yükseldiği ve dumanların yoğunlaştığı görülüyor.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Harmancık ilçesine bağlı kırsal Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu ve Çakmak mahalleleri tahliye ediliyor. Ekipler, yangının Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi'ndeki yerleşim alanına ulaşmaması için de önlem alıyor.

Yangın nedeniyle Orhaneli-Harmancık kara yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Havadan ve karadan müdahaleyle yangının ilerleyişi durdurulmaya çalışılıyor.