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        GÜNCELLEME 2 - Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki orman yangınına müdahale sürüyor

        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde dün çıkan ve bugün sabah saatlerinde büyük oranda kontrol altına alındığı açıklandıktan sonra rüzgarın etkisiyle yeniden büyüyen orman yangınına müdahale sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 13:36 Güncelleme: 27.07.2025 - 13:36
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        GÜNCELLEME 2 - Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki orman yangınına müdahale sürüyor
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        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde dün çıkan ve bugün sabah saatlerinde büyük oranda kontrol altına alındığı açıklandıktan sonra rüzgarın etkisiyle yeniden büyüyen orman yangınına müdahale sürüyor.

        İlçeye bağlı Yakuplar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün öğleden sonra henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

        Müdahalenin sürdüğü yangında, zaman zaman alevlerin tekrar yükseldiği ve dumanların yoğunlaştığı görülüyor.

        Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Harmancık ilçesine bağlı kırsal Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu ve Çakmak mahalleleri tahliye ediliyor. Ekipler, yangının Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi'ndeki yerleşim alanına ulaşmaması için de önlem alıyor.

        Yangın nedeniyle Orhaneli-Harmancık kara yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı.

        Havadan ve karadan müdahaleyle yangının ilerleyişi durdurulmaya çalışılıyor.

        Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, büyük oranda kontrol altına alınan yangının rüzgarın etkisiyle yeniden büyüdüğünü belirtti.

        Ekiplerin yangına müdahale ettiğini belirten Tayır, "Ciddi anlamda sert bir rüzgarla karşı karşıyayız. Ben özellikle ellerinde tanker bulunan vatandaşlarımızın tankerlerini doldurarak yangın mahalline ulaşmalarını ve arazözleri suyla beslemelerini, destek vermelerini rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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