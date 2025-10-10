Bursa'da 22 bin 300 dolu makaron ele geçirildi
Bursa'da düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 22 bin 300 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, kaçak tütün mamullerinin satışlarının önlenmesine yönelik daha önceden belirlenen 2 iş yerine operasyon düzenledi.
Operasyonda 22 bin 300 dolu makaron, 1200 paket kaçak sigara, 18 kilogram kıyılmış tütün, 4 sigara sarım/dolum makinesi, 60 elektronik sigara likiti, 7 paket kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
İş yerlerinden birinin ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilirken, 2 zanlı hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.
