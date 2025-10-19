Bursa'da devrilen elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koşarak yan yatan aracı düzeltti ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Edinilen bilgilere göre, 16 BTK 947 plakalı elektrikli aracıyla seyir halinde olan Sevgi A, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç yan devrildi, sürücü yaralandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.