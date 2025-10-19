Habertürk
        Bursa'da devrilen elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı

        Bursa'da devrilen elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi 6 Eylül Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, elektrikli üç tekerlekli araç sürücüsü Sevgi A. (59) yaralandı.

        Giriş: 19.10.2025 - 09:59 Güncelleme: 19.10.2025 - 09:59
        Bursa'da devrilen elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı
        Bursa’nın İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi 6 Eylül Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, elektrikli üç tekerlekli araç sürücüsü Sevgi A. (59) yaralandı.

        Edinilen bilgilere göre, 16 BTK 947 plakalı elektrikli aracıyla seyir halinde olan Sevgi A, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç yan devrildi, sürücü yaralandı.

        Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koşarak yan yatan aracı düzeltti ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı.

        Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, elektrikli araç çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

