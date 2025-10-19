Bursa'da husumetlisine ateş eden zanlı aranıyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde aralarında husumet bulunan kişiye ateş eden şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yenice Mahallesi Kasım Efendi Caddesi'nde N.C. (65), daha önce aralarında husumet bulunan ve mahkemeyi kaybettiği A.K. (15) ile karşılaştı.

N.C, üzerinde taşıdığı tabancayla A.K'ye ateş etti.

A.K'nin bir markete sığındığı saldırıda, çevredeki bir iş yerine mermi çekirdeği isabet etti.

A.K'yi ifadesini almak üzere emniyete götüren polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.