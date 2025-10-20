Bursa'da 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Tırda yapılan aramalarda su tankları içerisinde 25 bin 140 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Operasyon için harekete geçen ekipler, suçüstü yaparak tırı durdurdu. Tırda bulunan F.A. ve E.A, gözaltına alındı.

Yapılan araştırmada, Nilüfer ilçesinde bir depodan tıra yüklenerek başka illere götürülmek üzere akaryakıt kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.